США перестали делиться разведданными о переговорах между РФ и Украиной, — CBS

Директор нацразведки США Тулси Габбард издала директиву, в которой запретила передавать союзникам Вашингтона информацию о мирных переговорах между РФ и Украиной. Об этом сообщает CBS News.

По словам источников, в меморандуме от 20 июля, подписанном Габбард, предписано не делится информацией с разведывательным альянсом «Пять глаз». Речь идет об альянсе, который был создан после Второй мировой войны и включает пять стран: США, Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию.

Чиновники заявили, что директива классифицировала все данные, связанные с нестабильными переговорами о мире между РФ и Украиной — как «NOFORM» (не подлежат распространению за рубежом).

Таким образом, это означает невозможность передачи информации другим странам или иностранным гражданам. Распространяться может только та информация, которая уже публиковалась ранее.

Также меморандум ограничивает распространение материалов, которые касаются мирных переговоров, ведомствами, которые подготовили или предоставили разведданные.

В то же время, документ, судя по всему, не препятствует обмену дипломатическими данными, собранными другими способами (не разведкой США), а также не запрещает обмениваться военной оперативной информацией, не связанной с переговорами. Среди таких — сведения, которыми США делятся с украинскими военными для поддержки оборонительных операций.

«Одной из причин такого рода невыполнения обязательств является ожидание того, что мы и остальные четверо сидим по одну сторону стола, а по другую — какой-то другой противник», — пояснил Стивен Кэш, бывший сотрудник ЦРУ.

Он добавил, что союзникам важно иметь «общую разведывательную картину», чтобы политики и переговорщики «могли координировать свои позиции и заключить максимально выгодные сделки или вести максимально выгодную войну».

