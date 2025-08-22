РФ готовит детей к войне дронов, — британская разведка

Российский правящий режим внедряет в систему образования обучение детей и молодежи управлению дронами. Соответствующие курсы проходят более чем в 500 школах и 30 колледжах. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Более 2,5 тысяч учителей подготовлено для преподавания в этой сфере. Эти меры связаны с планом министра образования Валерия Фалькова, который еще в мае 2024 года заявил о намерении подготовить к 2030 году один миллион специалистов по БПЛА.

Российский диктатор Владимир Путин в июне заявил, что в России продолжается создание отдельного рода войск беспилотных систем в составе вооруженных сил. По оценке британской разведки, такие шаги демонстрируют дальнейшую милитаризацию российского общества через образование.

Рост подготовки в сфере БПЛА непосредственно связан с войной против Украины. Россия учитывает опыт применения дронов в боевых действиях и намерена значительно увеличить их использование.

В разведке подчеркивают: Москва практически наверняка стремится расширить как масштабы, так и возможности своего дронового арсенала в долгосрочной перспективе. Это усиливает угрозу как для Украины, так и для безопасности всего региона.

Напомним, Россия превращает украинских детей в орудие войны.