Россия вынуждена срочно закупать топливо в Беларуси, — разведка

Топливный кризис в России обостряется: правящий режим страны-агрессора вводит лимиты на бензин и вынужден срочно закупать топливо в Беларуси. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины на своем Telegram-канале.

«РФ вынуждена срочно закупать топливо в Беларуси, которая наращивает поставки, пользуясь ситуацией», — сообщила разведка.

После Крыма, Забайкалья и Приморья дефицит бензина дошел и до Курильских островов. С 20 августа там также ввели ограничения: максимум 10 литров на человека.

В приоритете — спецслужбы, экстренные службы и предприятия.

«Для населения же это еще одно подтверждение, что топливный кризис... усугубляется», — отметили в разведке.

Напомним, удары Украины по НПЗ вызвали топливный кризис на территории России.