В Секторе Газа продолжает бушевать голод

Голод продолжает бушевать в Секторе Газа. Число жертв растет.

Актуальную ситуацию озвучило министерство здравоохранения палестинского анклава.

Сказано: «За последние сутки зарегистрировал два случая гибели людей от голода и недоедания. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 271, в том числе 112 детей».

Также информируется, что Израиль после частичного возобновления поставок гуманитарной помощи с 27 июля по 20 августа разрешил въехать в сектор 2 187 грузовикам. Однако, как уточняется, это покрывает максимум 15% потребностей населения.

Подчеркивается, что Израиль запрещает ввоз сотен наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как красное мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки.

Добавляется, что основная часть грузовиков подвергается разграблению при якобы попустительстве израильских военных.

Резюмируется, что для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в Сектор Газа около шестисот грузовиков с гуманитарной помощью.

