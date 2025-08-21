В США мужчина заразился чумой

В США зафиксирована вспышка чумы. Мужчина из города Саут-Лейк-Тахо сдал положительный тест на страшную заразу.

Он подхватил ее после укуса инфицированной блохи, когда занимался кемпингом.

Об этом информирует главное административное управление округа Эль-Дорадо.

Сейчас больной проходит лечение в домашних условиях.

Медики отмечают, что природные очаги чумы встречаются во многих частях Калифорнии, и в связи с этим попросили жителей предпринимать профилактические меры, в особенности во время прогулок.

Добавим, что в последний раз чуму в этом районе Калифорнии выявляли в 2020-м году, тогда заразившийся смог излечиться.

Ранее мы писали, что средневековый кошмар возвращается.