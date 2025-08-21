Зеленский дал ответ, откажется ли Украина от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности

Политика США относительно членства Украины в НАТО не изменилась — Вашингтон не планирует присоединения Киева к Альянсу, но поддерживает интеграцию Украины в ЕС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

На вопрос журналистов, как он оценивает гарантии безопасности, подобные тем, что предусмотрены 5-й статьей НАТО, и готова ли Украина отказаться от членства в Альянсе в обмен на такие гарантии, Зеленский ответил, что политика США в этом вопросе не изменилась.

«Политика США — не брать Украину в НАТО. Это было и до президента Трампа. В этом нет никаких новостей. Они четкие в этом. И четкие в том, что поддерживают, чтобы Украина была в Европейском Союзе. Это их две позиции. Поэтому они так и говорят — подобно 5 статье, но это должно быть сильным решением. У Израиля же есть соответствующие гарантии. Если есть сильные гарантии от США, то они работают», — отметил президент.

Он также подчеркнул, что сигнал от генерального секретаря НАТО понятен: Россия не имеет права накладывать вето на членство Украины в Альянсе.

«Это решение союзников, и у нас здесь общее видение», — подытожил глава государства.

