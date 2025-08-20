Стало известно, сколько стран готовы отправить свои войска в Украину после войны

После встречи в Белом доме европейских чиновников и президента США Дональда Трампа около 10 стран готовы отправить войска в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, после того, как Трамп предоставил гарантии, европейские лидеры стремятся воспользоваться этим предложением. В частности, усилить позиции Украины накануне возможной встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

По данным источников Bloomberg, встреча чиновников была посвящена плану отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и позиции военного персонала, по словам лиц.

«По их словам, около 10 стран готовы отправить войска в страну, пострадавшую от войны, на условиях анонимности», — пишет Bloomberg.

Однако пока характер любой поддержки со стороны США остается неясным.

«Что касается безопасности, они готовы отправить туда людей, мы готовы помочь им, особенно — пожалуй, можно говорить о воздушной поддержке, потому что никто не имеет такого, что есть у нас, они этого действительно не имеют. Но я не думаю, что это будет проблемой», — сказал ранее Трамп в интервью Fox News.

Также известно, что в ближайшие дни европейские военные чиновники встретятся со своими американскими коллегами, чтобы обсудить «надежные гарантии безопасности и подготовиться к развертыванию сил безопасности в случае прекращения боевых действий».

Отмечается, что в переговорах примут участие верховный главнокомандующий НАТО в Европе, а также главы оборонных ведомств государств-членов, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Напомним, Британия готова направить войска в Украину для защиты неба и портов.