3I/ATLAS: астрофизик рассказал о таинственном космическом объекте кое-что странное

Астрофизик из Гарвардского университета в США Ави Леб поведал о загадочном межзвездном объекте 3I/ATLAS кое-что странное. Оказывается, что он излучает собственный свет.

По словам эксперта, подобное явление нехарактерно для обычных комет.

Специалист выдвинул версию, что источник свечения может находиться внутри самого объекта.

Добавляется, что свет выглядит как сфокусированное сияние с солнечной стороны 3I/ATLAS и резко гаснет с расстоянием – в отличие от комет, отражающих солнечный свет более равномерно.

Сказано: «Мы не можем исключать возможность, что это искусственный объект с собственным источником энергии».

Кроме этого его коллеги рассказали о других аномалиях.

Так, у 3I/ATLAS отсутствует кома, то есть облако газа и пыли, характерное для комет.

Траектория объекта при этом удивительно точна: он проходит рядом с Венерой, Марсом и Юпитером, и вероятность того, что подобный маршрут является случайным, составляет менее 0,005%.

Информируется, что 3 октября объект приблизится к Марсу.

Ранее ученые сделали новое заявление по поводу таинственной кометы 3I/ATLAS.