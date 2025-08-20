Трамп призвал Путина быть «реалистом» во время встречи с Зеленским, — Axios

Президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина быть «реалистом» на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. Во время саммит могут обсуждать территориальный вопрос. Об этом сообщает Axios.

Как отметил источник издания, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский заявил, что готов обсудить территориальные вопросы, но подчеркнул, что их нужно обсудить между ним и Путиным.

По словам украинского чиновника, Трамп согласился с этим.

Axios сообщает, что когда Трамп позвонил Путину в понедельник вечером, он сказал российскому диктатору, что ему придется встретиться непосредственно с Зеленским, чтобы обсудить его территориальные требования. При этом американский лидер призвал Путина быть «реалистом».

Напомним, Путин настаивает на личной встрече с Зеленским.