Британия готова направить войска в Украину для защиты неба и портов

Британия готова отправить свои войска в Украину для защиты неба и морских портов, но не будет приближать их к линии фронта с РФ. Об этом заявил начальник Штаба обороны Британии адмирал Энтони Радакин, сообщает The Guardian.

Отмечается, что Радакин в ближайшее время сообщит своим американским коллегам на встрече в Пентагоне о том, что британские войска готовы будут защищать морские порты и организовать работу ПВО в Украине.

Ожидается, что начальник Штаба обороны Британии также подтвердит, что Британия предоставит солдат для материально-технического обеспечения и обучения.

Ранее ряд источников сообщал о развертывании до 30 тысяч военнослужащих для защиты украинских объектов, но эту цифру сократили из-за сопротивления некоторых европейских стран.

«Среда — действительно важный момент. В Вашингтоне ничего не происходит без одобрения президента (США Дональда Трампа), поэтому поддержка Трампом гарантий безопасности в понедельник начала активную деятельность», — отметил источник издания.

