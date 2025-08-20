Трамп придумал изуверский способ борьбы с нелегалами на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп придумал новый способ борьбы с нелегальными мигрантами на границе в Мексике. Об этом информирует Bloomberg.
Сообщается, что политик приказал перекрасить стену там в черный цвет, чтобы металл нагревался под солнцем и нелегалы не смогли ее пересекать.
Указывается, что работы уже начаты в Санта-Терезе, штат Нью-Мексико, где министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм лично проверила небольшой участок забора.
Она поведала, что рабочие красят стальные столбики, из которых состоит ограждение, в черный цвет.
Говорится, что это указание поступило непосредственно от Дональда Трампа, исходя из ожидания, что темная краска продлит срок службы стали, замедляя ржавление, а также будет отпугивать мигрантов от попыток перелезть через стену, делая ее невыносимо горячей под солнцем.
Подчеркивается: «Мы будем красить всю пограничную стену в черный цвет».
При этом, отвечая на вопрос о том, что такая практика может ужесточить условия для мигрантов, она отметила: «Не прикасайтесь. У людей есть выбор».
Резюмируется, что сейчас непонятно, сколько будет стоить этот проект и какое время займет покраска всей стены.
