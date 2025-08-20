Вскоре над Землей взойдет черная Луна

Совсем скоро над Землей взойдет черная Луна. Об этом пишет издание Daily Mail.

Британские ученые пояснили, что данное астрономическое явление происходит, когда вторая новая Луна восходит в течение одного календарного месяца.

Добавляется, что новолуние проходит между Землей и Солнцем, в связи с чем обращенная к нашей планете сторона Луны остается в тени и невидима невооруженным глазом.

В то же время, по словам доцента кафедры физики в Сиракузском университете США Уолтера Фримена, если новолуние происходит в начале месяца, следующее может произойти до его окончания.

Указывается, что с точки зрения астрономии, такое новолуние ничем не отличается от любого другого.

Сказано, что пик черной Луны придется на 22 августа. Это явление происходит примерно раз в 33 месяца. Следующее появление «черной луны» прогнозируется на 20 августа 2028-го года.

