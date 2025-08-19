Россия выдвинула Украине очередные условия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о вероятности мирного договора с Украиной. Были озвучены очередные условия.

Чиновник сказал: «Без уважения интересов безопасности России, без уважения в полной мере прав русских и русскоязычных людей, которые живут в Украине, ни о каких долгосрочных договорённостях не речи быть не может, потому что эти причины необходимо срочно устранять в контексте урегулирования».

Он добавил: «До сих пор в украинской Конституции, несмотря на принятые законы, запрещающие русский язык в этих сферах жизнедеятельности человека, сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русского, это отдельно выделено, и других национальных меньшинств».

