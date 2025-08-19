Озвучена текущая ситуация с коронавирусом в Украине

Жители Украины продолжают болеть коронавирусом. О текущей ситуации поведал заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко.

Сообщается: «За последнюю неделю мы зарегистрировали 3 540 случаев заболевания COVID-19. Если сравнивать с предыдущей неделей, то рост в три раза, но если сравнивать с прошлым годом, то тогда за неделю мы регистрировали более 10 тысяч, даже до 15 тысяч случаев заболевания. В этом году мы пока имеем значительно более низкие показатели заболеваемости».

Добавляется, что среди главных причин заболеваемости у украинских граждан есть: снижение уровня иммунитета (как поствакцинального, так и после перенесенного заболевания), миграция и активные путешествия, несоблюдение мер индивидуальной защиты и появление новых вариантов вируса.

Указывается: «Мы регистрируем на территории Украины новые штаммы вируса – это Stratus и уже есть два случая Nimbus».

Также информируется, что новые штаммы характеризуются повышенной способностью к распространению среди населения, однако они не вызывают более тяжелого течения заболевания.

Говорится: «Могут быть осложнения, особенно в группах риска, но в целом новые штаммы не приводят к более тяжелому течению заболевания. В подавляющем большинстве случаев клиника ограничивается симптомами со стороны верхних дыхательных путей, фактически она похожа на классическую клинику COVID-19. Возможно, в некоторых случаях наблюдаются такие симптомы, как сиплость голоса, боль в горле, но в целом клиника похожа».

Резюмируется, что новые штаммы вируса характеризуются тем, что легче распространяются среди детей и молодежи именно в виде легких и бессимптомных форм, что тоже является одной из причин более легкого и быстрого распространения среди населения.

Ранее известный вирусолог предрек новую пандемию.