Зеленский рассказал, чем будет заниматься коалиция решительных

Вопрос возможного размещения иностранного контингента в Украине пока остается неопределенным. За это отвечает коалиция решительных, в состав которой входят 30 стран. Об этом сказал президент Владимир Зеленский по итогам переговоров в Белом доме.

«Мы говорим о коалиции решительных, мы будем говорить о 30 странах, мы будем понимать, кто из этих стран что реально по факту может предложить. Кто-то, наверное, будет готов говорить о присутствии, кто-то будет говорить о разведке, кто-то о море, кто-то о безопасности неба, разные форматы», — отметил он.

Зеленский добавил, что некоторые из стран-участников коалиции решительных не имеют конституционного права для размещения войск. Но при этом такие страны имеют возможность финансировать украинское производство.

Напомним, коалиция желающих подтвердила готовность развернуть в Украине силы безопасности сразу после прекращения боевых действий, а также помочь в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства Украины и восстановлении ВСУ.