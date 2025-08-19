Все разделы

Новости > Каждой стороне придется пойти на уступки, — Рубио

Каждой стороне придется пойти на уступки, — Рубио

Агата Кловская
19.08.25 13:13
162
Каждой стороне придется пойти на уступки, — Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и Россия будут вынуждены пойти на уступки, чтобы заключить мирную сделку. По его словам, ни одна сторона не будет удовлетворена на 100%. Об этом он сказал в интервью для Fox News.

Рубио подчернул, что в любых переговорах, направленных на завершение войны или любого конфликта, обе стороны должны не только получать, но и давать.

«По сути, ни одна сторона не получит здесь 100%. Каждой стороне придется пойти на определенные уступки», — заявил он.

И хотя это «непросто» и возможно «несправедливо», госсекретарь США добавил, что только так можно положить конец войне.

«Единственные войны, которые не заканчиваются таким образом, это те, что предусматривают безоговорочную капитуляцию одной или другой стороны, и мы не увидим этого в данном конфликте», — отметил Рубио.

Также, по его словам, после проведенной встречи в Вашингтоне ожидается саммит президента Владимира Зеленского с российским диктатором Путиным, а уже потом — переговоры лидеров с участием Дональда Трампа. Именно на последней встрече планируется заключить соглашение между Киевом и Москвой о прекращении войны.

Напомним, Зеленский допустил возможность «пропорционального обмена» территориями.

Тэги: война в Украине, уступки, Марко Рубио

Статьи

14.08.25 17:37

Цена на золото скоро вырастет до небес

Автор: Александр Панько

fraza.com
fraza.com
