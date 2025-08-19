Зеленский допустил возможность «пропорционального обмена» территориями, — WSJ

Президент Владимир Зеленский во время переговоров с лидером США Дональдом Трампом не отверг идею возможного обмена территориями. Но подчеркнул, что подобные решения не могут приниматься без учета позиции украинского народа. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Во время визита в Вашингтон Зеленский обсуждал с Трампом возможные сценарии мирного урегулирования войны. Украинский лидер не исключил, что вопрос территориальных обменов может появиться на повестке дня.

Вместе с тем Зеленский отметил, что реализация подобных договоренностей чрезвычайно сложная. Во-первых, это потребует переселения большого количества людей из зоны конфликта. Во-вторых, Конституция Украины прямо запрещает отдавать территории другому государству, что делает процесс юридически невозможным без внесения изменений через референдум.

«Несмотря на это, президент отметил, что может рассмотреть лишь вариант так называемых „пропорциональных обменов“, но без четкой конкретики. При этом он подчеркнул, что никакие решения по украинским территориям не могут приниматься кулуарно — окончательное слово должно оставаться за гражданами Украины», — пишет издание.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что окончательное решение по возможному обмену территориями останется за Украиной.

Во время встречи Трамп заявил, что союзники обсуждают «кто что будет делать» в рамках будущих гарантий для Украины. Он также признал, что среди вопросов стоит и «возможный обмен территориями», однако подчеркнул: окончательное решение принадлежит Зеленскому и украинскому народу.

В то же время он отметил, что российский диктатор Владимир Путин согласился, что «Россия примет гарантии безопасности для Украины».

По его словам, любые дискуссии о территориях будут опираться на «текущую линию столкновения».

«Я оптимистично настроен, что вместе мы сможем достичь соглашения, которое предотвратит любую будущую агрессию против Украины, и я действительно думаю, что её не будет», — добавил Трамп.

В свою очередь Зеленский подчеркнул важность чёткой позиции Вашингтона и необходимости предоставления Украине действенных гарантий безопасности. По его словам, поддержка США является критической, однако уступки по украинским территориям для него остаются «красной линией».

Напомним, стало известно, где и когда может состояться встреча Зеленского с Путиным.