Стало известно, как изменилось мнение американцев о Трампе после его встречи с Путиным

У президента США Дональда Трампа выросло одобрение среди американцев после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Об этом свидетельствуют данные опрос компании InsiderAdvantage.

Так, согласно результатам исследования, которое провели 15-17 августа, 54% людей ответили, что одобряют работу политика на посту президента. Не одобряют его работу 44% опрошенных, а 2% ответили, что не уверены в своем мнении.

Примечательно, что предыдущее исследование проводилось 22-23 июля. Тогда об одобрении работы президента США высказались 50% опрошенных, 48% американцы сказали о своем неодобрении, а 2% воздержались от ответа.

Ранее Трамп возложил на Зеленского завершение войны.