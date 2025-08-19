В ближайшие дни украинцев ждет весьма приятная погода

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что во вторник, 19 августа, по страну будет сухо. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 8-13, днем 20-25 тепла, на юге ночью плюс 14-19, днем 24-29 тепла.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 11-13, днем 22-24 тепла.

Кроме этого указывается, что в среду, 20 августа, в Украине тоже будет сухо. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.

Ночью плюс 10-15, днем 22-27 тепла, на юге ночью плюс 14-19, на юге и юго-востоке днем до 30 тепла.

В украинской столице послезавтра должно быть без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Ночью плюс 13-15, днем 24-26 тепла.

Ранее была озвучена ситуация с электричеством в Украине в начале рабочей недели.