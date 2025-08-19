Россия предлагает Украине капитуляцию, — Макрон

Россия предлагает Украине «мир, который будет капитуляцией». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после участия во встрече Коалиции желающих, сообщает Le Figaro.

«Мы хотим мира: крепкого, длительного мира, которому предшествует возвращение пленных, невинных людей, и который будет уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран... Есть только одно государство, которое предлагает мир, который будет капитуляцией: Россия», — сказал французский лидер.

По словам Макрона, если союзники будут слабы перед Россией, то подготовят будущие конфликты.

«Я не думаю, что президент Путин хочет мира. Я думаю, что он хочет капитуляции Украины», — заявил президент Франции.

Макрон призвал американского лидера Дональда Трампа «не признавать право сильного», чтобы не создать новый международный порядок, который больше не будет основываться на праве. Европейцы обязательно должны присутствовать на следующих саммитах по Украине, подчеркнул он.

Президент Франции также подчеркнул, что «никакая страна не может согласиться на потерю территорий, если не имеет гарантий безопасности для остальной своей территории».

Напомним, Трамп возложил на Зеленского завершение войны.