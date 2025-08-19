Названа площадь, которую оккупировала РФ за 1010 дней войны

За последние 1010 дней войны российские войска оккупировали менее 1% территории Украины. Об этом сообщил аналитический проект DeepState в воскресенье, 17 августа.

«Начиная с 12 ноября 2022 года (оккупировано на дату — 108 651 кв. км) по сегодня (114 493 кв. км) враг оккупировал 5842 кв. км украинской территории. Это составляет 0,96781% от всей площади Украинского государства в международно признанных границах», — говорится в сообщении.

Аналитики объяснили, что россияне имели большой успех в первые дни полномасштабного вторжения. Но благодаря наступательным операциям ВСУ на севере страны, в Харьковской и Херсонской областях, удалось вернуть большую часть.

«После 12 ноября 2022 года враг продолжал активные наступательные действия, которые с незначительными перерывами продолжаются до сих пор», — говорится в сообщении.

