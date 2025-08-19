Россия готовит наступление на Запорожье, — Сырский

Россияне перебрасывают войска из Сумщины на Запорожье, где планируют развернуть активное наступление. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «РБК-Украина».

По словам генерала, сейчас противник проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях.

«Это Покровское направление, которое для россиян остается определяющим. И теперь враг перебрасывает свои части с Сумского на Запорожское направление. То есть это будет второе направление, на котором враг планирует начать активные наступательные действия», — сказал он.

По состоянию на сегодня на Запорожском направлении продолжаются действия невысокой интенсивности. Тем не менее, реализуя цели и указания Путина, оккупанты пытаются нанести также и там мощный удар, который планировался еще год назад, — тогда Курская операция сорвала их планы.

Главком отметил, что на Сумщине враг потерпел поражение и не имел ни одного успеха за последние два месяца, несмотря на то, что там было сосредоточено мощное группирование из лучших российских частей — десантников, морских пехотинцев и лучших мотострелковых частей сухопутных войск.

«Напротив, он (враг) потерял несколько населенных пунктов. И его последняя попытка наступать в районе Степного и Новоконстантиновки закончилась полным провалом — захватчики были уничтожены, отброшены за государственную границу. И сейчас мы продолжаем там наступательные действия», — отметил Сырский.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 070 890 солдат.