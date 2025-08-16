Трамп сделал ряд заявлений по поводу Украины после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп встретился на Аляске с российским лидером Владимиром Путиным. После этого он сделал ряд заявлений по поводу Украины.

«Если бы я не выиграл выборы и не делал этого, то прямо сейчас мы могли быть в третьей мировой войне».

«На мой взгляд, у нас была очень продуктивная встреча. Мы согласились по многим, очень многим пунктам, по большинству из них, я бы сказал, по паре важных вопросов мы еще не совсем разобрались, но мы добились определенного прогресса. Нет сделки до того, как достигнута сделка».

«У нас за эти годы были хорошие, продуктивные встречи. Мы надеемся, что так будет и в будущем».

«Многие пункты были согласованы, но осталось совсем немного. Некоторые из них не столь существенны».

«Мы собираемся остановить кровопролитие. И Владимир Путин хочет этого так же, как и я. Мы очень скоро с вами поговорим и, вероятно, снова очень скоро увидимся».

«По многим пунктам нам удалось достичь договоренности. Остается несколько пунктов, по которым мы еще не договорились, среди них есть один, наверное, самый важный, но я думаю, у нас есть хороший шанс это сделать».

Ранее Трамп срочно позвонил Зеленскому.