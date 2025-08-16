Путин сделал ряд заявлений после встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин поговорил со своим американским коллегой Дональдом Трампом. После этого он сделал ряд заявлений.

Говоря о войне в Украине, российский лидер сказал: «Все происходящее для нас это трагедия и тяжелая боль. Я согласен с президентом США, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины, готовы над этим работать»

Также были озвучены такие тезисы:

«В целом у нас с Дональдом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт, и у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти чем быстрее, тем лучше до завершения конфликта в Украине».

«Хочется надеяться, что достигнутые нами понимания позволят приблизиться к той цели и откроют дорогу к миру в Украине».

«Наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. Но при этом мы убеждены, что чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно. Очевидно, что российско-американское деловое и инвестиционное партнерство имеет огромный потенциал. России и США есть, что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса».

«Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни».

«Мы видим стремление администрации США и лично Дональда Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки».

Ранее Трамп срочно позвонил Зеленскому.