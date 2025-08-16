Трамп и Путин встретились на Аляске

На Аляске в аэропорту Анкоридже произошла встреча президентом США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Они поприветствовали друг друга на летном поле.
Американский лидер прилетел чуть раньше, и дожидался своего российского коллегу в самолете.
После этого политики обменялись рукопожатиями.
Дональд Трамп предложил Владимиру Путину сесть в его автомобиль, и тот согласился.
Главы государств уединились в авто и уехали на саммит.
Ранее стали известны окончательные составы делегаций США и России.