Трамп и Путин встретились на Аляске

На Аляске в аэропорту Анкоридже произошла встреча президентом США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Они поприветствовали друг друга на летном поле.

Американский лидер прилетел чуть раньше, и дожидался своего российского коллегу в самолете.

После этого политики обменялись рукопожатиями.

Дональд Трамп предложил Владимиру Путину сесть в его автомобиль, и тот согласился.

Главы государств уединились в авто и уехали на саммит.

Ранее стали известны окончательные составы делегаций США и России.