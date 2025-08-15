Песков рассказал, в каком формате будут проходить переговоры Трампа и Путина

Через несколько часов на Аляске в Анкоридже на военной базе Элмендорф-Ричардсон начнутся переговоры делегаций США и России. Об их формате поведал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Говоря о грядущей встрече с американским лидером Дональдом Трампом, он сказал: «Мы исходим из того, что сначала состоится беседа тет-а-тет. Сейчас получается, что это будет еще с участием помощников».

Добавляется, что после этого пройдут переговоры в составе делегаций, «возможно, в формате рабочего ланча».

По итогам переговоров лидеры двух стран проведут совместную пресс-конференцию.

Оценивая возможную продолжительность переговоров, чиновник спрогнозировал: «В целом можно представить, что, конечно, минимум часов шесть-семь на это уйдет».

Ранее стали известны окончательные составы делегаций США и России.