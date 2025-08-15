Переговоры Трампа и Путина: известны окончательные составы делегаций США и России

Совсем скоро президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на Аляске. Саммит пройдет в Анкоридже на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Уже известны окончательные составы делегаций двух стран.

Так, от россиян будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От американцев прилетели госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель Стивен Уиткофф.

Примечательно, что министр обороны Пит Хегсет сперва не входил в список участников переговоров, однако несколько часов назад все же отправился на них.

Белый дом также поведал, что в делегацию США входят 16 человек, в том числе пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, а также ряд других помощников и старших должностных лиц.

Ранее Кремль сообщил новые подробности грядущей встречи Трампа и Путина.