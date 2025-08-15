Лукашенко пригласил Трампа в Минск – тот якобы согласился

Стали известны подробности телефонного разговора президентов США и Беларуси Дональда Трампа и Александра Лукашенко. Их сообщает издание «Пул первого».

Информируется: «Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято».

Добавляется: «Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину».

Указывается, что политики договорились продолжить контакты.

Также говорится: «Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Кавказе. Лидеры двух стран также обсуждали тему Ирана и Ближнего Востока. Александр Лукашенко уверен, что по этим вопросам будет прогресс».

Ранее Трамп позвонил Лукашенко и хочет с ним встретиться.