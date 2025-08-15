Стало известно, когда услуга онлайн-развода заработает в «Дії»

Услугу онлайн-развода через приложение «Дія» в Украине планируют запустить уже осенью. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в социальной сети TikTok.

«Мы, конечно, сделаем такую геймификацию, которая будет максимально заставлять вас подумать, нужно ли вам это делать. Но, если без шуток, то над такой услугой работаем, потому что это также важная услуга во время войны, чтобы люди не ходили, не стояли в очередях», — сказал он на прямой трансляции в соцсети.

Также до сентября планируют открыть еще несколько онлайн-комнат для бракосочетания, чтобы разгрузить очередь, которая образовалась в услуге.

А еще до конца 2025 года планируют запустить онлайн-услугу по смене фамилии.

Напомним, украинцы смогут сменить фамилию в «Дії».