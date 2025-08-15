Президент Южной Кореи сделал неожиданное заявление по поводу КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен сделал весьма неожиданное заявление по поводу КНДР. Оно прозвучало в его торжественной речи по случаю 80-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства.

Политик сказал: «Север и Юг – не враги. Мы определили, что наши особые отношения – это процесс, где мы стремимся к мирному объединению, уважая и признавая при этом системы друг друга».

Добавляется: «Этот дух проходит красной нитью через все межкорейские договоренности».

Также указывается: «Правительство будет уважать эти договоренности и сразу выполнять те, которые будут возможны».

