Трамп ответил, сократит ли войска в Европе, чтобы уговорить Путина на мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп предположил, что может «подумать» над сокращением войск США в Европе, если это потребуется для уговаривания российского диктатора Владимира Путина на заключение мирного соглашения в Украине. Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Когда журналисты спросили его о возможном сокращении войск США в Европе, например в Польше, Трамп ответил, что ему не задавали такие вопросы, но он над этим «подумает позже».

«Я подумаю об этом позже. Мне этот вопрос не задавали», — сказал американский президент.

Напомним, Трамп и Путин на Аляске могут согласовать первые условия по перемирию.