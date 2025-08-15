Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Цены на газ в Европе стремительно падают накануне саммита Трампа и Путина, — Bloomberg

Цены на газ в Европе стремительно падают накануне саммита Трампа и Путина, — Bloomberg

Агата Кловская
15.08.25 13:24
126
Цены на газ в Европе стремительно падают накануне саммита Трампа и Путина, — Bloomberg

Цены на природный газ в Европе упали почти до самого низкого уровня 2025 года. Это произошло накануне саммита лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg.

Фьючерсы на газ, торгуемые в Амстердаме, упали примерно на 10% с начала месяца, достигнув самого низкого уровня с мая.

Хотя мало кто из трейдеров предполагает неизбежное возвращение российского трубопроводного газа в Европу — даже если будет достигнута договоренность о прекращении огня в Украине — любое усиление или ослабление санкций в отношении российских энергоносителей может иметь значительные последствия для мировых поставок.

Европейские цены на газ все еще выше тех, что были до энергетического кризиса, который начался более трех лет назад после вторжения России в Украину.

Сейчас большинство газа в Европу поступает из отдаленных стран, таких как США и Катар, а российские поставки в прошлом году составляли менее пятой части. При этом Европа конкурирует за эти поставки с крупными покупателями в Азии.

Если российские проекты по сжиженному газу, часть из которых сейчас под санкциями США, возобновят работу, это может увеличить мировой объем поставок и облегчить доступ к газу для покупателей.

Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Клаудио Штойер считает, что степень любого ослабления энергетических санкций будет зависеть от масштабов прекращения огня под руководством Путина и убедительных обязательств по восстановлению на неоккупированной украинской территории.

Напомним, Трамп и Путин на Аляске могут согласовать первые условия по перемирию.

Тэги: Европа, цены на газ

Комментарии

Статьи

14.08.25 17:37

Цена на золото скоро вырастет до небес

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.08.25 13:49

Трамп ответил, сократит ли войска в Европе, чтобы уговорить Путина на мирное соглашение

15.08.25 12:35

Трамп и Путин на Аляске могут согласовать первые условия по перемирию, — Reuters

15.08.25 12:29

В Нью-Йорке люди продолжают умирать от «болезни легионеров»

15.08.25 12:23

Президент Южной Кореи сделал неожиданное заявление по поводу КНДР

15.08.25 12:17

Украинцы смогут сменить фамилию в «Дії»

15.08.25 11:48

Если бы не я, Путин захватил бы всю Украину, — Трамп

15.08.25 11:27

Окружение Путина не поддерживает войну, но боится об этом заявить, — WP

15.08.25 10:48

Если встреча с Путиным и Зеленским пройдет хорошо, мир наступит скоро, — Трамп

15.08.25 10:33

Усик призвал Трампа ответить за свои слова

15.08.25 12:35

Трамп и Путин на Аляске могут согласовать первые условия по перемирию, — Reuters

15.08.25 11:27

Окружение Путина не поддерживает войну, но боится об этом заявить, — WP

15.08.25 09:23

Трамп сделал заявление по поводу трехсторонней встречи

14.08.25 15:29

Коалиция желающих не готова отправлять войска в Украину, - СМИ

14.08.25 12:50

В Кремле рассказали о грядущих переговорах Трампа и Путина на Аляске кое-что новое

14.08.25 12:40

В Украине еще одна категория граждан получит отсрочку от мобилизации

14.08.25 11:18

Трамп готов дать Украине гарантии безопасности, но вне НАТО, — Politico

14.08.25 10:47

Готовится встреча лидеров США, Украины и РФ, — СМИ

14.08.25 10:34

Трамп пообещал лидерам Европы не говорить с Путиным об украинских территориях, — Bloomberg

14.08.25 09:28

Согласованы принципы завершения войны, — Зеленский

08.08.25 17:02

Ради семьи Вэнса в США… изменили уровень реки

11.08.25 07:46

Китайцы попытались объяснить таинственные космические радиосигналы

11.08.25 07:37

Обнаружена самая древняя черная дыра

12.08.25 13:56

Украина готова уступить территории, — The Telegraph

08.08.25 15:25

В Минобразования объяснили, почему учителя не могут оформить отсрочку через «Резерв+»

08.08.25 14:16

Орбан вновь призвал Европу вести переговоры с Путиным

11.08.25 14:17

Ни Украина, ни РФ не будут довольны результатами мирного соглашения, — Вэнс

12.08.25 11:18

Трамп рассказал, будет ли Зеленский присутствовать на встрече с Путиным на Аляске

08.08.25 16:44

Июль стал третьим самым жарким за всю историю наблюдений

11.08.25 13:51

Путин и Лукашенко могут готовить новый миграционный кризис в ЕС, — The Telegraph

Фото и Видео
В США эпично перевернулся школьный автобус
В США эпично перевернулся школьный автобус
В США эпично перевернулся школьный автобус
В США эпично перевернулся школьный автобус
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди