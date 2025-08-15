Трамп и Путин на Аляске могут согласовать первые условия по перемирию, — Reuters

Лидеры США Дональд Трамп и России Владимир Путин могут согласовать первые условия по перемирию без присутствия Украины. Об этом сообщает Reuters.

Сегодня Трамп и Путин встретятся на Аляске и проведут переговоры на фоне неопределенности надежд президента США на заключение соглашения о прекращении огня в Украине.

Встреча лидеров России и США на авиабазе времен Холодной войны на Аляске станет их первыми личными переговорами с момента возвращения Трампа в Белый дом.

Источник, близкий к Кремлю, сообщил, что, сторонам, похоже, удалось заранее найти некий неопределенный общий язык.

«Похоже, что будут согласованы некоторые условия, поскольку Трампу нельзя отказать, а мы не имеем возможности отказать (из-за давления санкций)», — сказал источник, пожелавший остаться анонимным.

