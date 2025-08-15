Если бы не я, Путин захватил бы всю Украину, — Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что его присутствие в Белом доме помешало российскому диктатору Владимиру Путину захватить всю территорию Украины. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Овальном кабинете.

Трамп также уверен, что Путин не станет с ним шутить во время личной встречи.

У Трампа спросили, подготовил ли Путин к завтрашней встрече «сильную позицию».

В ответ президент рассказал, что, по его мнению, глава Кремля захочет заключить соглашение.

«Я думаю, если бы я не был президентом, он бы захватил всю Украину, это война, которой никогда не должно было быть. Если бы я не был президентом, по моему мнению, он бы с куда большим желанием захватил всю Украину, но я президент, и он не собирается со мной шутить», — заверил Трамп.

Отвечая на вопрос журналиста, Трамп заявил, что не считает саммит на Аляске наградой Путину.

«Я не считаю, что это награда. Я думаю, что у нас сложилась ситуация, которая никогда не должна была возникнуть, она никогда не должна была возникнуть», — ответил американский президент, уклонившись от вопроса.

Он вновь повторил, что «эта ситуация» не возникла при его правлении, и в течение четырех лет она даже не обсуждалась.

