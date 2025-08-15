Корейцы выяснили, что старение – заразно

Эксперты из Медицинского колледжа Корейского университета поведали о механизме старения кое-что новое. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что связанный с ним белок HMGB1 способен повреждать молодые клетки и запускать цепную реакцию их износа.
Говорится, что HMGB1 вырабатывается в организме на протяжении всей жизни.
Добавляется, что у молодых людей он находится внутри клеток и помогает обеспечивать их нормальную работу, но с возрастом стареющие клетки выбрасывают этот белок наружу.
Опыты продемонстрировали следующее: попадая во внеклеточное пространство, он взаимодействует с рецепторами соседних клеток и запускает в них процессы старения. В ответ пораженные клетки также выделяют HMGB1, что ускоряет распространение изменений по всему организму.
Исследователи отмечают, что белок существует в двух формах. Активная форма вызывает повреждение и воспалительную реакцию, тогда как неактивная не оказывает вредного воздействия.
Выяснилось, что даже молодые клетки после контакта с активным HMGB1 перестают делиться и начинают выделять вещества, вызывающие воспаление.
Информируется, что впервые данный механизм специалисты зафиксировали при исследовании пожилых пациентов с травмами, а затем подтвердили результаты в опытах на мышах.
Резюмируется, что старение может распространяться в тканях не постепенно, а быстро, по цепному принципу, что открывает перспективы для разработки методов его замедления.
