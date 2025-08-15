Путин сделал несколько заявлений перед встречей с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин встретился со своим ближайшим окружением и сделал ряд заявлений. Произошло это накануне его полета на Аляску, где в пятницу, 15 августа, должна пройти его встреча с американским лидером Дональдом Трампом.

Глава государства сказал: «Я попросил вас сегодня собраться для того, чтобы рассказать о том, на каком этапе мы находимся с сегодняшней американской администрацией. Она предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом – если мы к следующим этапам выйдем на договорённости в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями».

Политик добавил: «Как всем хорошо известно, администрация Дональда Трампа предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон. Для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом».

