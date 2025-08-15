Накануне полета на Аляску Путин о чем-то пошушукался со своим ближайшим окружением

Накануне полета на Аляску, где в пятницу, 15 августа, должна пройти встреча с президентом США Дональдом Трампом, российский лидер о чем-то пошушукался со своим ближайшим окружением. О встрече поведал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Чиновник сказал: «Владимир Путин сегодня в рамках подготовки к предстоящей на Аляске российско-американской встрече в верхах провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента».

Ранее в Кремле рассказали о грядущих переговорах Трампа и Путина на Аляске кое-что новое.