В ГУР предупредили о новой опасности со стороны армии КНДР

Северная Корея получила бесценный боевой опыт, доступ к новейшему вооружению, военным технологиям и современной тактике, поддержав полномасштабное вторжение России в Украину. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью японскому изданию The Japan Times.

Он предупредил, что это повлияло не только на ход войны в Европе, но и может изменить баланс сил в Северо-Восточной Азии.

«В настоящее время в мире есть только три страны с опытом ведения современной войны на очень длинной линии фронта с использованием практически всех доступных обычных средств — это Украина, Россия и Северная Корея», — отметил глава ГУР.

По его словам, полученные знания передаются всей северокорейской армии численностью 1,3 миллиона военнослужащих, что совместно с российскими технологиями негативно влияет на безопасность в Тихоокеанском регионе.

Киев неоднократно предупреждал: сотрудничество Москвы и Пхеньяна представляет угрозу не только для Украины. По его данным, из 12 тысяч северокорейских военных, отправленных на войну, около 5 тысяч погибли из-за «неподготовленности к войне 21-го века» и плохой координации с россиянами. Тем не менее, северокорейцы быстро адаптировались, переняв современную тактику и оборудование, научились действовать малыми группами, быстро перемещаться, использовать и противодействовать беспилотникам.

Украинская разведка оценивает, что КНДР обеспечивает 40% потребностей российской армии в боеприпасах калибра 122 и 152 мм, производство которых в стране продолжается круглосуточно. Москва также получила от Пхеньяна сотни артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня и ракет. Часть этого оружия сначала показывала низкую эффективность, но российская сторона устранила множество недостатков. Примером Буданов назвал ракету КН-23 дальностью 690 км, точность которой «к сожалению, выросла после модернизации Россией».

В обмен на поддержку Москва предоставляет Северной Корее деньги, технологии, обучение, а также продукты питания, топливо и другие ресурсы. Россия отправила в КНДР военных специалистов, которые обучают армию использованию беспилотников, систем ПВО и помогают налаживать производство российских вариантов иранских дронов Shahed/Герань. По данным разведки, РФ также передала Пхеньяну системы радиоэлектронной борьбы и развернула Панцирь-С1 для защиты столицы КНДР.

Буданов добавил, что военный союз Москвы и Пхеньяна, который включает пакт о взаимной обороне, может ослабить влияние Китая на Северную Корею.

Напомним, Россия помогла КНДР наладить производство воздушных «мопедов».