Nimbus и Stratus: Минздрав прокомментировал появление двух новых субвариантов коронавируса в Украине

Два новых субварианта коронавируса Nimbus и Stratus были официально подтверждены в Украине. Об этом сообщает Минздрав.

Информируется: «Субвариант Nimbus (NB.1.8.1), как и субвариант Stratus (XFG), в настоящее время доминируют в мире. Это новые мутации штамма Омикрон. В целом в Украине подтверждено 38 случаев субварианта Stratus и один – Nimbus».

Указывается также, что, по данным Центра общественного здоровья Украины, с 4 по 10 августа коронавирус подтвердили у 1 197 украинцев.

Сказано, что на фоне сезонного роста заболеваемости вакцинация остается рекомендованной для людей, входящих в группу риска тяжелого течения болезни.

Резюмируется, что в нашей стране сейчас используют Омикрон-специфическую вакцину, которая адаптирована для защиты против варианта Omicron коронавируса SARS-CoV-2 и его субвариантов, которые циркулируют в мире.

Ранее в Украине обнаружили новый штамм коронавируса Stratus.