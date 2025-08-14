Зеленский сегодня в Лондоне встретится с премьером Британии, — Sky News

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня утром, 14 августа, встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне. Об этом сообщает Sky News.

«Владимир Зеленский встретится сегодня с Киром Стармером на Даунинг-стрит», — отметили источники издания.

В канцелярии британского премьера не раскрывают деталей относительно того, что именно лидеры стран будут обсуждать на сегодняшних переговорах.

Напомним, президент Украины вчера, 13 августа, прибыл с визитом в Берлин. В берлинском аэропорту Зеленского встретил ряд должностных лиц, в том числе и посол Украины в Германии Алексей Макеев.

О визите Зеленского в Германию стало известно в тот же день. В немецкой столице Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Также они вместе приняли участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.