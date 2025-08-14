Цена Bitcoin взяла еще одну рекордную высоту

Рост стоимости Bitcoin продолжается. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Так, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance минувшей ночью Bitcoin взял отметку в 124 060 долларов.

Эксперты Bloomberg поясняют, что публичные компании, во главе со Strategy Майкла Сейлора, повысили спрос, следуя все более популярной корпоративной тактике накопления оригинальной криптовалюты.

Добавляется, что данная стратегия недавно распространилась и на меньших конкурентов, таких как Ether, что привело к общему росту на рынке цифровых активов.

Ранее мы писали, что Bitcoin подорожал за сутки еще на 4,69%.