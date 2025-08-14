Трамп предупредил Россию о серьезных последствиях в случае отказа от перемирия

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Кеннеди-Центре предупредил, что российскую сторону ожидают действительно серьёзные последствия, если встреча с российским диктатором Владимиром Путиным окажется неудачной.

Так глава Белого дома ответил на вопрос, будут ли последствия для Путина и России, если он не согласится остановить войну во время встречи на Аляске.

«Будут очень серьёзные последствия», — прокомментировал американский президент.

Позже, на вопрос репортёра, надеется ли он убедить российского главу не наносить удары по гражданским в Украине, Трамп напомнил, что имел много «много хороших диалогов с Путиным, после которых по украинским городам целили ракеты».

Так что, пояснил Трамп, он не уверен, что у него это получится.

Напомним, Европа может ударить Россию по больному месту, чтобы наказать за войну в Украине.