Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Согласованы принципы завершения войны, — Зеленский

Согласованы принципы завершения войны, — Зеленский

Александр Панько
14.08.25 09:28
123
Согласованы принципы завершения войны, — Зеленский

Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами было согласовано пять общих принципов по завершению войны России против Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

«Перед этим координационным разговором мы согласовали общие пять принципов. Именно это формат переговоров. Все, что касается Украины, должно обсуждаться исключительно с Украиной. Мы должны готовить трехсторонний формат разговоров», — заявил он.

По словам Зеленского, сначала должно быть прекращение огня и предоставлены действительно надежные гарантии безопасности.

«Сегодня, кстати, президент Трамп сказал о поддержке этого и о готовности Америки участвовать. Также среди согласованных принципов Россия не может иметь право вето относительно европейской и натовской перспективы Украины», — отметил глава государства и добавил, что мирные переговоры следует сочетать с усилением санкций против России, если она не согласится на прекращение огня во время переговоров на Аляске.

«Это эффективные принципы, важно, чтобы они сработали», — подчеркнул Зеленский.

Также он отметил, что его позиция относительно территориальной целостности Украины не изменилась.

«Любые вопросы, касающиеся территориальной целесообразности нашего государства, не могут обсуждаться без учета нашего государства, нашего народа, воли государства... и Конституции Украины», — подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский встретился с Трампом онлайн.

Тэги: Владимир Зеленский, война в Украине

Комментарии

Статьи

24.07.25 12:09

Большие футбольные гонки: главные фавориты нового сезона

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.08.25 10:47

Готовится встреча лидеров США, Украины и РФ, — СМИ

14.08.25 10:34

Трамп пообещал лидерам Европы не говорить с Путиным об украинских территориях, — Bloomberg

14.08.25 10:17

Зеленский сегодня в Лондоне встретится с премьером Британии, — Sky News

14.08.25 10:10

Цена Bitcoin взяла еще одну рекордную высоту

14.08.25 10:01

Во Львовской области произошло смертельное ДТП с детьми

14.08.25 09:35

Трамп предупредил Россию о серьезных последствиях в случае отказа от перемирия

14.08.25 09:16

Ситуация на фронте: за сутки произошло 148 боевых столкновений

14.08.25 09:07

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 067 100 солдат

13.08.25 16:57

Весна будет приходить уже в январе, — климатолог

14.08.25 10:47

Готовится встреча лидеров США, Украины и РФ, — СМИ

14.08.25 10:34

Трамп пообещал лидерам Европы не говорить с Путиным об украинских территориях, — Bloomberg

14.08.25 09:07

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 067 100 солдат

13.08.25 13:16

В Резерв+ добавлена «штрафная» функция

13.08.25 12:19

Зеленский отреагировал на «готовность к уступкам»

13.08.25 10:34

Зеленский встретится с Трампом онлайн

12.08.25 13:56

Украина готова уступить территории, — The Telegraph

12.08.25 12:22

США попытаются вернуть Украине часть оккупированных территорий

12.08.25 11:18

Трамп рассказал, будет ли Зеленский присутствовать на встрече с Путиным на Аляске

11.08.25 15:28

В мирном соглашении могут де-факто признать контроль РФ над частями Украины

08.08.25 13:02

Пентагон изменит схему передачи оружия Украине

08.08.25 17:02

Ради семьи Вэнса в США… изменили уровень реки

07.08.25 17:13

Путин двояко высказался о возможной встрече с Зеленским

07.08.25 21:10

Американцы объяснили, почему не следует пить кофе по вечерам

08.08.25 15:25

В Минобразования объяснили, почему учителя не могут оформить отсрочку через «Резерв+»

11.08.25 07:46

Китайцы попытались объяснить таинственные космические радиосигналы

11.08.25 07:37

Обнаружена самая древняя черная дыра

07.08.25 17:03

Путин рассказал, где может встретиться с Трампом

08.08.25 14:16

Орбан вновь призвал Европу вести переговоры с Путиным

12.08.25 13:56

Украина готова уступить территории, — The Telegraph

Фото и Видео
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди