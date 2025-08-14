Согласованы принципы завершения войны, — Зеленский

Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами было согласовано пять общих принципов по завершению войны России против Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

«Перед этим координационным разговором мы согласовали общие пять принципов. Именно это формат переговоров. Все, что касается Украины, должно обсуждаться исключительно с Украиной. Мы должны готовить трехсторонний формат разговоров», — заявил он.

По словам Зеленского, сначала должно быть прекращение огня и предоставлены действительно надежные гарантии безопасности.

«Сегодня, кстати, президент Трамп сказал о поддержке этого и о готовности Америки участвовать. Также среди согласованных принципов Россия не может иметь право вето относительно европейской и натовской перспективы Украины», — отметил глава государства и добавил, что мирные переговоры следует сочетать с усилением санкций против России, если она не согласится на прекращение огня во время переговоров на Аляске.

«Это эффективные принципы, важно, чтобы они сработали», — подчеркнул Зеленский.

Также он отметил, что его позиция относительно территориальной целостности Украины не изменилась.

«Любые вопросы, касающиеся территориальной целесообразности нашего государства, не могут обсуждаться без учета нашего государства, нашего народа, воли государства... и Конституции Украины», — подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский встретился с Трампом онлайн.