Новости > Ситуация на фронте: за сутки произошло 148 боевых столкновений

Ситуация на фронте: за сутки произошло 148 боевых столкновений

Александр Панько
14.08.25 09:16
133
Ситуация на фронте: за сутки произошло 148 боевых столкновений

В Украине продолжается война. Стала известна актуальная ситуация на фронте на четверг, 14 августа.

О ней поведал Генштаб ВСУ.

Военные говорят, что за минувшие сутки произошло 148 боевых столкновений.

Кроме этого информируется: «Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных и 87 авиационных ударов, применив четыре ракеты и сбросив 154 управляемые бомбы».

Добавляется, что россияне совершили 5 758 обстрелов, из них 82 были из реактивных систем залпового огня, а также привлекли для поражения 4 423 дрона-камикадзе.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 067 100 солдат.

