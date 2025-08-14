Ситуация на фронте: за сутки произошло 148 боевых столкновений

В Украине продолжается война. Стала известна актуальная ситуация на фронте на четверг, 14 августа.
О ней поведал Генштаб ВСУ.
Военные говорят, что за минувшие сутки произошло 148 боевых столкновений.
Кроме этого информируется: «Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных и 87 авиационных ударов, применив четыре ракеты и сбросив 154 управляемые бомбы».
Добавляется, что россияне совершили 5 758 обстрелов, из них 82 были из реактивных систем залпового огня, а также привлекли для поражения 4 423 дрона-камикадзе.
Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 067 100 солдат.