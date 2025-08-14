Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 067 100 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 14 августа.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 067 100 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 11 104 танка, 23 130 боевых бронированных машин, 31 458 артиллерийских систем, 1 466 РСЗО, 1 207 средств ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 51 043 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 558 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 58 456 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 937 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что в Резерв+ добавлена «штрафная» функция.