В первый год полномасштабного российского вторжения защитники Украины значительно превосходили в маневренности неповоротливую российскую армию, полагаясь на импровизацию и здравый смысл бойцов. Однако три года спустя украинская армия теряет эти качества и скатывается к более жёсткому, иерархически организованному подходу к ведению боевых действий, берущему начало ещё в советские времена, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, это порождает растущее недовольство неоправданными потерями, а также подрывает моральный дух гражданского населения и вербовку в армию. Как результат — советские привычки могут подорвать способность Украины обороняться от России.

«Украинские офицеры и пехотинцы жалуются на централизованную культуру командования, которая часто карает инициативу и лишает солдат жизней. Генералы отдают приказы о проведении повторяющихся атак, успех которых маловероятен, и отклоняют просьбы осаждённых подразделений о тактическом отступлении и спасении своих солдат. Потери накапливаются в операциях, не имеющих стратегического значения», — пишет WSJ.

В комментарии изданию майор Алексей Пастернак утверждает, что высшие эшелоны нуждаются в срочных переменах.

«Наша армия держится главным образом благодаря инициативе людей вплоть до командира батальона», — сказал он.

При этом, отмечает WSJ, российские военные страдают от гораздо более серьёзных проблем, связанных с жёсткой иерархией, которая относится к людям как к расходному материалу. Именно неэффективность такого подхода объясняет, почему России до сих пор не удавалось превратить своё численное преимущество в решающий прорыв. Однако этот вопрос гораздо важнее для Украины, которая не может так же легко восполнить свои потери, как Россия, подчеркивается в статье.

Как пишет WSJ, многие украинские солдаты в частном порядке повторяют горькую фразу: «Большая советская армия побеждает маленькую советскую армию».

Капитан Александр Ширшин, командир батальона 47-й механизированной бригады ВС Украины, публично выразил своё недовольство в Facebook, выступая против «глупых» приказов и потерь. В комментарии WSJ он рассказал, что был вынужден высказаться после того, как старшие командиры неоднократно отдавали приказы его батальону начинать наступления, которые были нереальны для ограниченных сил подразделения.

Последней каплей, по словам Ширшина, стал приказ его людям вернуться в Курскую область. Направление атаки было предсказуемым, и русские были к ней готовы, сказал он. По словам Ширшина, многие солдаты погибли, в том числе и хорошо подготовленные новобранцы, которых трудно найти. «Они были молоды и мотивированы. Я возлагал на них надежды. Но вместо этого мы их просто потеряли», — заявил он.

В то же время в Генштабе ВСУ в заявлении для WSJ признали наличие некоторых проблем, но заявили о вносимых улучшениях, включая пересмотр системы подготовки и переход к американскому подходу к командованию, предполагающему более широкое делегирование решений.

«В заявлении также говорится, что иногда необходим строгий контроль сверху, когда подразделения не справляются со своими задачами, и что командиры бригад сменяются, если они теряют слишком много людей».

По всей линии фронта многие украинские военнослужащие рассказывают истории, похожие на историю Ширшина, пишет WSJ.

«Один распространённый случай: старшие командиры неоднократно отказывались санкционировать своевременное тактическое отступление, оставляя солдат под угрозой окружения и уничтожения. Офицеры на передовой говорят, что такие отказы свидетельствуют о расточительном отношении к жизни солдат со стороны старших чинов, которые не хотят брать на себя вину за потерю позиций».

В то же время некоторые офицеры говорят, что ситуация сейчас улучшается, поскольку на руководящие должности назначаются люди с фронтовым опытом.

«Перемены не колоссальные, но они происходят», — сказал подполковник Егор Деревянко, командующий батальоном 93-й механизированной бригады.

Напомним, Украина сохранит максимальный состав армии как гарантию безопасности.