Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украинская армия теряет свои главные преимущества, скатываясь к советскому подходу, — WSJ

Украинская армия теряет свои главные преимущества, скатываясь к советскому подходу, — WSJ

Агата Кловская
13.08.25 14:55
243
Украинская армия теряет свои главные преимущества, скатываясь к советскому подходу, — WSJ

В первый год полномасштабного российского вторжения защитники Украины значительно превосходили в маневренности неповоротливую российскую армию, полагаясь на импровизацию и здравый смысл бойцов. Однако три года спустя украинская армия теряет эти качества и скатывается к более жёсткому, иерархически организованному подходу к ведению боевых действий, берущему начало ещё в советские времена, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, это порождает растущее недовольство неоправданными потерями, а также подрывает моральный дух гражданского населения и вербовку в армию. Как результат — советские привычки могут подорвать способность Украины обороняться от России.

«Украинские офицеры и пехотинцы жалуются на централизованную культуру командования, которая часто карает инициативу и лишает солдат жизней. Генералы отдают приказы о проведении повторяющихся атак, успех которых маловероятен, и отклоняют просьбы осаждённых подразделений о тактическом отступлении и спасении своих солдат. Потери накапливаются в операциях, не имеющих стратегического значения», — пишет WSJ.

В комментарии изданию майор Алексей Пастернак утверждает, что высшие эшелоны нуждаются в срочных переменах.

«Наша армия держится главным образом благодаря инициативе людей вплоть до командира батальона», — сказал он.

При этом, отмечает WSJ, российские военные страдают от гораздо более серьёзных проблем, связанных с жёсткой иерархией, которая относится к людям как к расходному материалу. Именно неэффективность такого подхода объясняет, почему России до сих пор не удавалось превратить своё численное преимущество в решающий прорыв. Однако этот вопрос гораздо важнее для Украины, которая не может так же легко восполнить свои потери, как Россия, подчеркивается в статье.

Как пишет WSJ, многие украинские солдаты в частном порядке повторяют горькую фразу: «Большая советская армия побеждает маленькую советскую армию».

Капитан Александр Ширшин, командир батальона 47-й механизированной бригады ВС Украины, публично выразил своё недовольство в Facebook, выступая против «глупых» приказов и потерь. В комментарии WSJ он рассказал, что был вынужден высказаться после того, как старшие командиры неоднократно отдавали приказы его батальону начинать наступления, которые были нереальны для ограниченных сил подразделения.

Последней каплей, по словам Ширшина, стал приказ его людям вернуться в Курскую область. Направление атаки было предсказуемым, и русские были к ней готовы, сказал он. По словам Ширшина, многие солдаты погибли, в том числе и хорошо подготовленные новобранцы, которых трудно найти. «Они были молоды и мотивированы. Я возлагал на них надежды. Но вместо этого мы их просто потеряли», — заявил он.

В то же время в Генштабе ВСУ в заявлении для WSJ признали наличие некоторых проблем, но заявили о вносимых улучшениях, включая пересмотр системы подготовки и переход к американскому подходу к командованию, предполагающему более широкое делегирование решений.

«В заявлении также говорится, что иногда необходим строгий контроль сверху, когда подразделения не справляются со своими задачами, и что командиры бригад сменяются, если они теряют слишком много людей».

По всей линии фронта многие украинские военнослужащие рассказывают истории, похожие на историю Ширшина, пишет WSJ.

«Один распространённый случай: старшие командиры неоднократно отказывались санкционировать своевременное тактическое отступление, оставляя солдат под угрозой окружения и уничтожения. Офицеры на передовой говорят, что такие отказы свидетельствуют о расточительном отношении к жизни солдат со стороны старших чинов, которые не хотят брать на себя вину за потерю позиций».

В то же время некоторые офицеры говорят, что ситуация сейчас улучшается, поскольку на руководящие должности назначаются люди с фронтовым опытом.

«Перемены не колоссальные, но они происходят», — сказал подполковник Егор Деревянко, командующий батальоном 93-й механизированной бригады.

Напомним, Украина сохранит максимальный состав армии как гарантию безопасности.

Тэги: Украина, армия

Комментарии

Статьи

24.07.25 12:09

Большие футбольные гонки: главные фавориты нового сезона

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.08.25 16:57

Весна будет приходить уже в январе, — климатолог

13.08.25 16:35

Назван ключевой фактор, мешающий похудеть

13.08.25 16:18

Путин летит на Аляску с уверенностью, что имеет все карты, — Bloomberg

13.08.25 16:09

Озвучен неожиданный способ борьбы с храпом

13.08.25 15:56

Туристов призвали быть внимательными со своими телефонами на пляжах на этой неделе

13.08.25 15:45

Американцы узнали о гормоне любви нечто новое

13.08.25 15:35

В РФ назревает экономический конфликт с Беларусью. Названа причина

13.08.25 15:15

Австралийцы предрекли столкновение Млечного Пути с Андромедой

13.08.25 14:26

Раскрыт секрет Бермудского треугольника

13.08.25 13:16

В Резерв+ добавлена «штрафная» функция

13.08.25 12:19

Зеленский отреагировал на «готовность к уступкам»

13.08.25 10:34

Зеленский встретится с Трампом онлайн

12.08.25 13:56

Украина готова уступить территории, — The Telegraph

12.08.25 12:22

США попытаются вернуть Украине часть оккупированных территорий

12.08.25 11:18

Трамп рассказал, будет ли Зеленский присутствовать на встрече с Путиным на Аляске

11.08.25 15:28

В мирном соглашении могут де-факто признать контроль РФ над частями Украины

11.08.25 14:17

Ни Украина, ни РФ не будут довольны результатами мирного соглашения, — Вэнс

11.08.25 10:46

Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на Аляску, — NBC

08.08.25 14:44

В ОП сделали заявление по поводу «предложений по перемирию»

06.08.25 20:50

Трамп оценил встречу Путина и Уиткоффа

07.08.25 10:27

Трамп и Путин могут встретиться уже на следующей неделе. Правда, пока не понятно где

08.08.25 17:02

Ради семьи Вэнса в США… изменили уровень реки

08.08.25 13:02

Пентагон изменит схему передачи оружия Украине

07.08.25 17:13

Путин двояко высказался о возможной встрече с Зеленским

08.08.25 15:25

В Минобразования объяснили, почему учителя не могут оформить отсрочку через «Резерв+»

07.08.25 21:10

Американцы объяснили, почему не следует пить кофе по вечерам

11.08.25 07:46

Китайцы попытались объяснить таинственные космические радиосигналы

07.08.25 17:03

Путин рассказал, где может встретиться с Трампом

06.08.25 21:28

Гидрометцентр сообщил, какие сюрпризы готовит погода украинцам

Фото и Видео
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди