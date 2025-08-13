Взрыв на заводе в Бразилии оборвал немало жизней

В Бразилии произошло кровавое ЧП. На заводе по производству взрывчатых материалов в городе Куатру-Баррас прогремел взрыв.

Об инциденте поведал губернатор штата Парана Ратиньо Жуниор.

Было сказано: «Глубоко сожалею о девяти жертвах взрыва в Куатру-Баррас. Это были мужчины и женщины, чьи судьбы были связаны с Параной. Моя солидарность со всеми семьями и друзьями. Это печальный день в истории нашего штата».

Выяснилось, что ЧП случилось в помещении площадью 25 квадратных метров, где хранились и готовились к транспортировке взрывчатые вещества.

Также семь человек получили травмы.

Компания-собственник предприятия в Куатру-Баррас Enaex Brasil уже подтвердила факт происшествия и личности девяти погибших, заявив о готовности содействовать следствию. Причины взрыва устанавливаются.

