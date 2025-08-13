Зеленский отреагировал на «готовность к уступкам»

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на публикацию британской газеты The Telegraph, в которой шла речь о вероятной готовности Украины к обмену территориями. Заявление он сделал во время встречи с журналистами, сообщает издание LIGA.net.

Как говорится в публикации, Зеленский отметил, что не давал комментариев журналистам этого издания, а сам материал рассматривает как попытку сформировать соответствующее информационное поле. По его словам, подобные вбросы являются способом проверить реакцию общества, включая граждан, блогеров и представителей медиа.

Президент подчеркнул, что не собирается уступать территории Украины, поскольку это противоречит его обязанностям как главы государства. Он объяснил, что решение такого уровня не может быть принято без учета гарантий безопасности для страны и ее населения, говорится в сообщении.

«И вопрос не в том, что я прячусь за Конституцией. Государство — это что, частная собственность? 30% Донецкой области — это что, моя частная собственность? Или ваша? Или кого-то? Обмен территорий — это очень сложный вопрос, который невозможно отделять от гарантий безопасности для Украины, для нашего суверенного государства и нашего народа», — резюмировал Зеленский.

Напомним, Украина готова уступить территории.