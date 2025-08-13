Украина подписала рекордное газовое соглашение на 500 миллионов евро

Украина подписала рекордное газовое соглашение с ЕБРР. Об этом информирует премьер-министр нашей страны Юлия Свириденко.

Она сообщила: «Нафтогаз» и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение – 500 миллионов евро на закупку газа. Это крупнейший проект банка в нашей стране».

Добавляется, что впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС, без государственной гарантии Украины.

Говорится: «Это позволит Украине лучше подготовиться к отопительному сезону и обеспечить украинские дома теплом и светом даже в самые сложные дни зимы».

Ранее Украина начала получать азербайджанский газ.