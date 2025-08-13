Украинцам сообщили хорошую новость о ситуации с электричеством

Стала известна ситуация с электричеством в Украине на среду, 13 августа. О ней поведали в «Укрэнерго».

Сообщается, что на сегодняшнее утро потребление электроэнергии в нашей стране стабилизировалось и соответствует сезонным показателям.

Указывается, что на 9-30 оно было на 1,3% выше, чем в это же время предыдущего дня, во вторник.

Накануне, 12 августа, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего дня, в понедельник.

При этом энергетики просят украинцев учитывать погодные условия и перенести активное энергопотребление на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций с 10-00 до 17-00.

Ранее в результате ночной атаки России в Киеве пострадали электрические сети.